Перасович — о поражении в матче с ЦСКА: мы должны были побеждать с отрывом в 15 очков

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением об игре своих подопечных в матче 1/2 серии плей-офф Единой лиги с московским ЦСКА. Победу одержали армейцы со счётом 95:87.

«Соперник сыграл отличный матч, но и наши ребята проделали прекрасную работу сегодня. Чувствую, что мы должны были выигрывать сегодня с преимуществом в 15 очков. Я не удовлетворён фолами, которые назначались сегодня. На уровне этого критерия фолов качество баскетболистов ЦСКА позволило им одержать победу, но по качеству игры мы были лучше и могли побеждать.

Мы уже вполне хорошо играем, если к нам отнесутся с должным уважением, как к ЦСКА, — этого будет достаточно. Джален Рейнольдс собрался после первого неудачного матча? Это наша работа. Мы пытаемся найти ключи к игрокам, стараемся. Сегодня он провёл хороший матч, был более собранным. Его настроение зависит от того, попадает он или нет, ему нужно быть более терпеливым. Но вообще я не склонен говорить об отдельных игроках, предпочитаю говорить о команде», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.