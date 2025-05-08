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Перасович — о поражении в матче с ЦСКА: мы должны были побеждать с отрывом в 15 очков

Перасович — о поражении в матче с ЦСКА: мы должны были побеждать с отрывом в 15 очков
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением об игре своих подопечных в матче 1/2 серии плей-офф Единой лиги с московским ЦСКА. Победу одержали армейцы со счётом 95:87.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
08 мая 2025, четверг. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
95 : 87
УНИКС
Казань
ЦСКА: Аврамович - 32, Уэйр - 26, Жан-Шарль - 11, Тримбл - 10, М'Бай - 7, Джекири - 6, Ухов - 2, Михайловский - 1, Астапкович, Карпенко, Антонов, Курбанов
УНИКС: Кин - 23, Рейнольдс - 20, Найт - 13, Акун-Пёрселл - 12, Хиллиард - 9, Бако - 4, Беленицкий - 2, Д. Кулагин - 2, Лопатин - 2, Комолов, Торопов, Илюк

«Соперник сыграл отличный матч, но и наши ребята проделали прекрасную работу сегодня. Чувствую, что мы должны были выигрывать сегодня с преимуществом в 15 очков. Я не удовлетворён фолами, которые назначались сегодня. На уровне этого критерия фолов качество баскетболистов ЦСКА позволило им одержать победу, но по качеству игры мы были лучше и могли побеждать.

Мы уже вполне хорошо играем, если к нам отнесутся с должным уважением, как к ЦСКА, — этого будет достаточно. Джален Рейнольдс собрался после первого неудачного матча? Это наша работа. Мы пытаемся найти ключи к игрокам, стараемся. Сегодня он провёл хороший матч, был более собранным. Его настроение зависит от того, попадает он или нет, ему нужно быть более терпеливым. Но вообще я не склонен говорить об отдельных игроках, предпочитаю говорить о команде», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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