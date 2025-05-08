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Кин — о Уэйре: он заводной парень, с ним интересно. Немного повздорили, но это часть игры

Кин — о Уэйре: он заводной парень, с ним интересно. Немного повздорили, но это часть игры
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30-летний американский разыгрывающий защитник казанского УНИКСа Маркус Кин высказался об игре с 35-летнего соотечественником — разыгрывающим московского ЦСКА Каспером Уэйром.

«Я знаю Каспера Уэйра давно, он постарше меня, я видел его, когда ещё сам рос. Он заводной товарищ, и мне интересно с ним соперничать. В концовке матча немного повздорили с ним, но это часть игры. Всё в порядке», — передаёт слова Кина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Второй матч серии 1/2 плей-офф Единой лиги между ЦСКА И УНИКСом состоялся сегодня в Москве и завершился победой армейцев со счётом 95:87 (20:28, 21:17, 28:22, 26:20).

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