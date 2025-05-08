Сербский баскетболист ЦСКА Аврамович поздравил россиян с Днём победы

Баскетболист московского ЦСКА Алекса Аврамович поздравил всех россиян с грядущим 80-летием Дня победы.

«Поздравляю всех с Днём победы. Я потерял двух дедушек на фронтах Второй мировой войны. Главное, что она закончилась и мы сейчас играем в баскетбол», — передаёт слова Аврамовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, ЦСКА в полуфинальной стадии плей-офф Единой лиги встретился с казанским УНИКСом и сейчас ведёт в серии со счётом 2:0. Третья встреча этих команд состоится 12 мая в Казани в 19:30 мск.

В минувшем регулярном сезоне 30-летний сербский баскетболист в среднем набирал 12,8 очка, отдавал 3,4 передачи и делал 2,7 подбора при 20 минутах на паркете за игру.