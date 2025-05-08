Аврамович: жёсткий матч, но пошли трёхочковые. Уэйр провёл отличную вторую половину

Сербский атакующий защитник московского ЦСКА Алекса Аврамович поделился мнением о втором матче 1/2 плей-офф Единой лиги с казанским УНИКСом. Армейцы победили со счётом 95:87.

«Была большая разница между первым и вторым матчами. Сегодня мы много очков набрали, и УНИКС играл результативно. Матч был также жёсткий, но пошли трёхочковые. Каспер Уэйр провёл отличную вторую половину.

Но это только одна встреча, пусть мы ведём в счёте, но впереди выезд в Казань, и мы понимаем, что там будет тяжёлая, жёсткая, физическая игра. Мы подготовимся, надеюсь, что нам помогут наши болельщики, приедут в Казань. Это помогает.

Победа есть победа, но мы не думаем о прошедших матчах. Я горжусь нами, но ничего ещё не закончилось. Нам нужно взять четыре победы в серии с УНИКСом и четыре победы в финале — только так мы выиграем чемпионат», — передаёт слова Аврамовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.