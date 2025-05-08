Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аврамович: жёсткий матч, но пошли трёхочковые. Уэйр провёл отличную вторую половину

Аврамович: жёсткий матч, но пошли трёхочковые. Уэйр провёл отличную вторую половину
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский атакующий защитник московского ЦСКА Алекса Аврамович поделился мнением о втором матче 1/2 плей-офф Единой лиги с казанским УНИКСом. Армейцы победили со счётом 95:87.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
08 мая 2025, четверг. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
95 : 87
УНИКС
Казань
ЦСКА: Аврамович - 32, Уэйр - 26, Жан-Шарль - 11, Тримбл - 10, М'Бай - 7, Джекири - 6, Ухов - 2, Михайловский - 1, Астапкович, Карпенко, Антонов, Курбанов
УНИКС: Кин - 23, Рейнольдс - 20, Найт - 13, Акун-Пёрселл - 12, Хиллиард - 9, Бако - 4, Беленицкий - 2, Д. Кулагин - 2, Лопатин - 2, Комолов, Торопов, Илюк

«Была большая разница между первым и вторым матчами. Сегодня мы много очков набрали, и УНИКС играл результативно. Матч был также жёсткий, но пошли трёхочковые. Каспер Уэйр провёл отличную вторую половину.
Но это только одна встреча, пусть мы ведём в счёте, но впереди выезд в Казань, и мы понимаем, что там будет тяжёлая, жёсткая, физическая игра. Мы подготовимся, надеюсь, что нам помогут наши болельщики, приедут в Казань. Это помогает.

Победа есть победа, но мы не думаем о прошедших матчах. Я горжусь нами, но ничего ещё не закончилось. Нам нужно взять четыре победы в серии с УНИКСом и четыре победы в финале — только так мы выиграем чемпионат», — передаёт слова Аврамовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Интрига в Единой лиге? Даже не мечтайте. С таким ЦСКА даже УНИКС ничего поделать не может
Интрига в Единой лиге? Даже не мечтайте. С таким ЦСКА даже УНИКС ничего поделать не может
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android