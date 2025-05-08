Пистиолис: мне как греческому тренеру первый матч с УНИКСом понравился больше

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался насчёт выступления своих подопечных во втором матче 1/2 плей-офф Единой лиги с казанским УНИКСом. Армейцы победили со счётом 95:87.

«Это был один из лучших наших домашних матчей по атмосфере. Сама игра также отличалась от первой встречи. Мы ожидали такой реакции от соперника, тактических изменений, было интересно, кто проявит себя.

Увы, мы начали матч со своей стороны с плохой концентрации, позволили набрать 28 очков в первой четверти — это для нас недопустимо. Но затем был хороший командный баскетбол, во второй части встречи мы по большому счёту контролировали игру, и я понимал, что мы заслужили победу, она не уйдёт.

Скажу честно, мне как греческому тренеру первый матч понравился больше. Там мы и начали, и закончили, чётко действуя в защите. С точки зрения командной игры первый матч мне понравился больше, зато сегодня был более зрелищный баскетбол», — передаёт слова Пистиолиса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.