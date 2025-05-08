Пистиолис отказался отвечать на слова Перасовича о том, что УНИКС должен был побеждать
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Главный тренер московского клуба ЦСКА грек Андреас Пистиолис отреагировал на слова главного тренера казанского коллектива УНИКС хорвата Велимира Перасовича. Тот ранее заявил, что именно его команда должна была победить во втором матче серии 1/2 плей-офф Единой лиги с преимуществом в 15 очков при другой линии судейства.
Матч, в свою очередь, завершился со счётом 95:87 в пользу ЦСКА.
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
08 мая 2025, четверг. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
95 : 87
УНИКС
Казань
ЦСКА: Аврамович - 32, Уэйр - 26, Жан-Шарль - 11, Тримбл - 10, М'Бай - 7, Джекири - 6, Ухов - 2, Михайловский - 1, Астапкович, Карпенко, Антонов, Курбанов
УНИКС: Кин - 23, Рейнольдс - 20, Найт - 13, Акун-Пёрселл - 12, Хиллиард - 9, Бако - 4, Беленицкий - 2, Д. Кулагин - 2, Лопатин - 2, Комолов, Торопов, Илюк
«Я не комментирую слова других людей, своих оппонентов, соперников, коллег, особенно если не слышу их сам и если мне их передают третьи лица. Предпочитаю концентрироваться на себе и своей команде», — передаёт слова Пистиолиса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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