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Гомельский: это была волевая победа ЦСКА на характере, воле и мастерстве

Гомельский: это была волевая победа ЦСКА на характере, воле и мастерстве
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Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил второй матч серии 1/2 плей-офф Единой лиги между ЦСКА и УНИКСом. Игра завершилась со счётом 95:87 в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
08 мая 2025, четверг. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
95 : 87
УНИКС
Казань
ЦСКА: Аврамович - 32, Уэйр - 26, Жан-Шарль - 11, Тримбл - 10, М'Бай - 7, Джекири - 6, Ухов - 2, Михайловский - 1, Астапкович, Карпенко, Антонов, Курбанов
УНИКС: Кин - 23, Рейнольдс - 20, Найт - 13, Акун-Пёрселл - 12, Хиллиард - 9, Бако - 4, Беленицкий - 2, Д. Кулагин - 2, Лопатин - 2, Комолов, Торопов, Илюк

«Это была волевая победа на характере, воле и мастерстве. ЦСКА выиграл первый матч, так что армейцам не за чем было менять планы, а вот тренеру УНИКСа Перасовичу нужно было план менять, что он и сделал.

Казанцы изменили состав стартовой пятёрки и рисунок позиционного нападения. Главными добытчиками очков стали Рейнольдс и Кин. ЦСКА со сменой плана не спешил: только во второй половине матча армейцы стали иначе защищаться и нападать. Отмечу атакующие действия Аврамовича и Уэйра. В нервной концовке игроки ЦСКА проявили больше выдержки и мастерства. С победой, армейцы!» — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

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