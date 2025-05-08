Гомельский: это была волевая победа ЦСКА на характере, воле и мастерстве

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил второй матч серии 1/2 плей-офф Единой лиги между ЦСКА и УНИКСом. Игра завершилась со счётом 95:87 в пользу армейцев.

«Это была волевая победа на характере, воле и мастерстве. ЦСКА выиграл первый матч, так что армейцам не за чем было менять планы, а вот тренеру УНИКСа Перасовичу нужно было план менять, что он и сделал.

Казанцы изменили состав стартовой пятёрки и рисунок позиционного нападения. Главными добытчиками очков стали Рейнольдс и Кин. ЦСКА со сменой плана не спешил: только во второй половине матча армейцы стали иначе защищаться и нападать. Отмечу атакующие действия Аврамовича и Уэйра. В нервной концовке игроки ЦСКА проявили больше выдержки и мастерства. С победой, армейцы!» — написал Гомельский в своём телеграм-канале.