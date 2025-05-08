Леброн поделился мыслями о поражении «Лейкерс» в серии плей-офф НБА с «Миннесотой»

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс поделился мыслями о поражении своей команды в серии плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Команды суммарно провели пять встреч, в четырёх из которых победу одержали «лесные волки». Таким образом, «Миннесота» смогла выйти в 1/4 плей-офф.

«Я справился со своими эмоциями по окончании серии. Это дало мне возможность вернуться назад и проанализировать ситуацию. Я искал [в сыгранных матчах] возможности, которые упустил, и смотрю, что мы могли бы сделать лучше. Также думаю об отдельных встречах, сравниваю их команду с нашей и ищу пути для достижения большего успеха.

Всё это не выходит у меня из головы с тех пор, как серия завершилась. Я понял это только сейчас, когда прошло уже много дней после того, как всё произошло. Кроме того, смотрю много других серий и вижу, как они развиваются.

Но у меня даже была мысль: «Какого чёрта, мы хорошо начали сезон?!» Однако когда дело доходит до игры в плей-офф, матчи иногда не определяют, насколько хорошо вы провели регулярный сезон. Всё дело в совпадениях.

И мы столкнулись с действительно сильным соперником — командой, которая уже прошла через множество испытаний. Они были голодны до победы, в их составе было много молодых игроков, но также присутствовали и опытные атлеты. Эта команда стремилась к тому, чтобы сделать новый шаг вперёд. И, знаете, они были достойными соперниками, это точно», — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.