Бэйлесс: боже, сделай так, чтобы «Голден Стэйт» вынесли «Миннесоту», а потом — «Оклахому»

Популярный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс обратился к богу с просьбой, чтобы тот помог калифорнийскому клубу «Голден Стэйт Уорриорз» выйти в финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы Стеф был в форме, и он вместе с Дрэймондом и другими парнями вынес сначала «Тимбервулвз», а затем в финале на Западе уничтожил «Оклахому», — приводит слова Бэйлесса портал The Sports Rush.

Напомним, «Голден Стэйт» и «Миннесота» провели один матч в рамках серии 1/4 плей-офф североамериканской организации, который завершился победой калифорнийского клуба со счётом 99:88. Следующая встреча между командами состоится 9 мая.