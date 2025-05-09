«Он был, как ребёнок в кондитерской». Леброн — об Энтони Эдвардсе в сборной США на ОИ-24

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс рассказал, какое впечатление на него произвёл лидер «Миннесоты Тимбвервулз» соотечественник Энтони Эдвардс во время выступления с ним за сборную США на Олимпиаде-2024.

«Мне удалось провести всё лето вместе с Энтони в национальной команде и увидеть, насколько этот парень хорош и насколько сильно он впитывает все знания от меня, Кей Ди и Стефа. Он был похож на маленького ребёнка в кондитерской.

[Эдвардс] был просто благодарен за эту возможность работать бок о бок с нами. И после того как мы закончили серию с «Миннесотой», я сказал ему сделать следующий шаг. Это не значило, чтобы он пробился в финал Запада. Я имел в виду, чтобы он сделал следующий шаг как личность и как игрок — и продолжал совершенствоваться», — приводит слова Джеймса портал The Sports Rush.