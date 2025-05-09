«Миннесота» разгромила «Голден Стэйт» без Карри и сравняла счёт в серии плей-офф НБА

В ночь с 8 на 9 мая мск на паркете арены «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф НБА между клубами Западной конференции «Миннесота Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу с результатом 117:93 и сравняли счёт в серии — 1-1 (88:99, 117:93).

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл, на счету которого дабл-дабл — 24 очка и 11 ассистов, а также семь подборов. У «Уорриорз» ярче всех сыграл тяжёлый форвард Жонатан Куминга, который набрал 18 очков, пять подборов и один результативный пас.

«Голден Стэйт» проводил матч без своего травмированного лидера — разыгрывающего защитника Стефена Карри, который получил повреждение в первой игре. Третий матч серии пройдёт в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) в ночь с 10 на 11 мая мск.