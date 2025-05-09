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Миннесота Тимбервулвз — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 9 мая 2025, счет 117:93, 1/4 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Миннесота» разгромила «Голден Стэйт» без Карри и сравняла счёт в серии плей-офф НБА
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В ночь с 8 на 9 мая мск на паркете арены «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф НБА между клубами Западной конференции «Миннесота Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу с результатом 117:93 и сравняли счёт в серии — 1-1 (88:99, 117:93).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
117 : 93
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Эдвардс - 20, Александер-Уолкер - 20, Макдэниелс - 16, Рид - 11, Дивинченцо - 9, Конли - 6, Гобер - 5, Шеннон - 2, Майнотт - 2, Миллер - 2, Инглс, Кларк, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 18, Батлер - 17, Хилд - 15, Джексон-Дэвис - 15, Подзиемски - 11, Грин - 9, Муди - 3, Нокс - 3, Ки - 2, Пэйтон II, Луни, Сантос, Пост, Карри, Спенсер

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл, на счету которого дабл-дабл — 24 очка и 11 ассистов, а также семь подборов. У «Уорриорз» ярче всех сыграл тяжёлый форвард Жонатан Куминга, который набрал 18 очков, пять подборов и один результативный пас.

«Голден Стэйт» проводил матч без своего травмированного лидера — разыгрывающего защитника Стефена Карри, который получил повреждение в первой игре. Третий матч серии пройдёт в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) в ночь с 10 на 11 мая мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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