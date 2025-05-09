Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Издание из США: не удивляет, что Егор Дёмин привлёк внимание многих скаутов НБА

Издание из США: не удивляет, что Егор Дёмин привлёк внимание многих скаутов НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный североамериканский баскетбольный ресурс RealGM проанализировал потенциал 19-летнего российского защитника Егора Дёмина и его перспективы быть выбранным в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на драфте.

«Если бы Егор Дёмин решил остаться в BYU на второй сезон, вряд ли кто-то мог бы его в этом упрекнуть — суммы NIL-контрактов в Прово сейчас поражают воображение. Тем не менее уже в своём первом сезоне Дёмин сделал достаточно, чтобы о нём заговорили: он набирал в среднем 10,6 очка, отдавал 5,5 передачи, собирал 3,9 подбора и делал 1,2 перехвата за игру. Именно он дирижировал атакой BYU, которая заняла девятое место в стране по скорректированной атакующей эффективности по версии KenPom (124,1).

Учитывая, что при росте 206 см у него размах рук около 213 см, не удивляет, что он привлёк внимание многих скаутов НБА. Конечно, Егору ещё есть над чем работать, чтобы полностью раскрыть свой потенциал на профессиональном уровне. Однако игроки с таким сочетанием габаритов, дриблинга и баскетбольного интеллекта — настоящая редкость. Так что, несмотря на то, что его дебютный сезон мог бы быть и лучше, его высокий потолок делает его достойным кандидатом на выбор в лотерее драфта», — сказано в статье.

Сейчас читают:
Чем занимается россиянин Егор Дёмин перед драфтом НБА?
Чем занимается россиянин Егор Дёмин перед драфтом НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android