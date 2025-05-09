Издание из США: не удивляет, что Егор Дёмин привлёк внимание многих скаутов НБА

Авторитетный североамериканский баскетбольный ресурс RealGM проанализировал потенциал 19-летнего российского защитника Егора Дёмина и его перспективы быть выбранным в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на драфте.

«Если бы Егор Дёмин решил остаться в BYU на второй сезон, вряд ли кто-то мог бы его в этом упрекнуть — суммы NIL-контрактов в Прово сейчас поражают воображение. Тем не менее уже в своём первом сезоне Дёмин сделал достаточно, чтобы о нём заговорили: он набирал в среднем 10,6 очка, отдавал 5,5 передачи, собирал 3,9 подбора и делал 1,2 перехвата за игру. Именно он дирижировал атакой BYU, которая заняла девятое место в стране по скорректированной атакующей эффективности по версии KenPom (124,1).

Учитывая, что при росте 206 см у него размах рук около 213 см, не удивляет, что он привлёк внимание многих скаутов НБА. Конечно, Егору ещё есть над чем работать, чтобы полностью раскрыть свой потенциал на профессиональном уровне. Однако игроки с таким сочетанием габаритов, дриблинга и баскетбольного интеллекта — настоящая редкость. Так что, несмотря на то, что его дебютный сезон мог бы быть и лучше, его высокий потолок делает его достойным кандидатом на выбор в лотерее драфта», — сказано в статье.