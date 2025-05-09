В ночь с 8 на 9 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялась одна игра серии 1/4 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итоговым результатом.

Все результаты игрового дня НБА 9 мая

«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 117:93 (счёт в серии 1-1).

Самым результативным баскетболистом дня стал тяжёлый форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джулиус Рэндл, на счету которого дабл-дабл — 24 очка и 11 ассистов, а также семь подборов.

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