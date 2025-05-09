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Результаты игрового дня НБА 9 мая

Результаты игрового дня НБА 9 мая
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В ночь с 8 на 9 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялась одна игра серии 1/4 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итоговым результатом.

Все результаты игрового дня НБА 9 мая

«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 117:93 (счёт в серии 1-1).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
117 : 93
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Эдвардс - 20, Александер-Уолкер - 20, Макдэниелс - 16, Рид - 11, Дивинченцо - 9, Конли - 6, Гобер - 5, Шеннон - 2, Майнотт - 2, Миллер - 2, Инглс, Кларк, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 18, Батлер - 17, Хилд - 15, Джексон-Дэвис - 15, Подзиемски - 11, Грин - 9, Муди - 3, Нокс - 3, Ки - 2, Пэйтон II, Луни, Сантос, Пост, Карри, Спенсер

Самым результативным баскетболистом дня стал тяжёлый форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джулиус Рэндл, на счету которого дабл-дабл — 24 очка и 11 ассистов, а также семь подборов.

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