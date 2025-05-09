Дрэймонд Грин: я не «злой чернокожий» — я успешный, образованный человек

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после второго матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (93:117, 1-1) прокомментировал навязываемый ему образ «злого афроамериканца», отвергнув этот стереотип.

«Я не «злой чернокожий» — я успешный, образованный человек… Я мастер своего дела… Но этот навязчивый образ «разгневанного афроамериканца», который мне навязывают, просто абсурден. Меня это утомляет. Это смехотворно», — заявил Грин во время послематчевого интервью.

Дрэймонд, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно девять очков (3 из 1 с игры, где 1 из 6 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), пять результативных передач, четыре подбора, один перехват и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-3».

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