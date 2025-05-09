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Джимми Батлер прокомментировал поражение «Голден Стэйт» во втором матче с «Миннесотой»

Джимми Батлер прокомментировал поражение «Голден Стэйт» во втором матче с «Миннесотой»
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер после второго матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (93:117, 1-1) отреагировал на поражение своей команды.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
117 : 93
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Эдвардс - 20, Александер-Уолкер - 20, Макдэниелс - 16, Рид - 11, Дивинченцо - 9, Конли - 6, Гобер - 5, Шеннон - 2, Майнотт - 2, Миллер - 2, Инглс, Кларк, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 18, Батлер - 17, Хилд - 15, Джексон-Дэвис - 15, Подзиемски - 11, Грин - 9, Муди - 3, Нокс - 3, Ки - 2, Пэйтон II, Луни, Сантос, Пост, Карри, Спенсер

«На мне нет груза ожиданий. Я просто играю в баскетбол так, как нужно. Если настанет момент, когда от меня потребуют большего — скажем, забить 40 или 43 очков, — я смогу это сделать. Если в этом будет необходимость, кто знает», — заявил Батлер во время послематчевой пресс-конференции.

Батлер, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 17 очков (6 из 13 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые; 3 из 5 — штрафные), семь подборов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-4».

Подробнее о матче:
Ну кто бы сомневался? «Миннесота» устроила разнос «Голден Стэйт» без Стефена Карри
Ну кто бы сомневался? «Миннесота» устроила разнос «Голден Стэйт» без Стефена Карри

Батлер смотрит матч «Милуоки» — «Индиана» в форме «Уорриорз»:

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