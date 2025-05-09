Джимми Батлер прокомментировал поражение «Голден Стэйт» во втором матче с «Миннесотой»

Лёгкий форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер после второго матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (93:117, 1-1) отреагировал на поражение своей команды.

«На мне нет груза ожиданий. Я просто играю в баскетбол так, как нужно. Если настанет момент, когда от меня потребуют большего — скажем, забить 40 или 43 очков, — я смогу это сделать. Если в этом будет необходимость, кто знает», — заявил Батлер во время послематчевой пресс-конференции.

Батлер, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 17 очков (6 из 13 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые; 3 из 5 — штрафные), семь подборов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-4».

Батлер смотрит матч «Милуоки» — «Индиана» в форме «Уорриорз»: