«Иногда переходит границы». Стив Керр отреагировал на технический фол Дрэймонда Грина

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после второго матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (93:117, 1-1) высказался по поводу технического фола Дрэймонда Грина, полученного во время встречи.

«Теперь ему придётся быть осторожнее. Важно сохранять хладнокровие — и я уверен, что он сможет, ведь он понимает серьёзность момента. Но эта борьба для него так много значит, что иногда он переходит границы», — заявил Керр во время послематчевой пресс-конференции.

Грин, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно девять очков (3 из 1 с игры, где 1 из 6 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), пять результативных передач, четыре подбора, один перехват и столько же блок-шотов. Отметим, что на счету Дрэймонда уже пять технических замечаний. После седьмого — автоматическая дисквалификация.

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