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«Иногда переходит границы». Стив Керр отреагировал на технический фол Дрэймонда Грина

«Иногда переходит границы». Стив Керр отреагировал на технический фол Дрэймонда Грина
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после второго матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (93:117, 1-1) высказался по поводу технического фола Дрэймонда Грина, полученного во время встречи.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
117 : 93
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Эдвардс - 20, Александер-Уолкер - 20, Макдэниелс - 16, Рид - 11, Дивинченцо - 9, Конли - 6, Гобер - 5, Шеннон - 2, Майнотт - 2, Миллер - 2, Инглс, Кларк, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 18, Батлер - 17, Хилд - 15, Джексон-Дэвис - 15, Подзиемски - 11, Грин - 9, Муди - 3, Нокс - 3, Ки - 2, Пэйтон II, Луни, Сантос, Пост, Карри, Спенсер

«Теперь ему придётся быть осторожнее. Важно сохранять хладнокровие — и я уверен, что он сможет, ведь он понимает серьёзность момента. Но эта борьба для него так много значит, что иногда он переходит границы», — заявил Керр во время послематчевой пресс-конференции.

Грин, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно девять очков (3 из 1 с игры, где 1 из 6 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), пять результативных передач, четыре подбора, один перехват и столько же блок-шотов. Отметим, что на счету Дрэймонда уже пять технических замечаний. После седьмого — автоматическая дисквалификация.

Подробнее о матче:
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