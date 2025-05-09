Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Будет сложно». Эксперт указал на главный недостаток россиянина Егора Дёмина

«Будет сложно». Эксперт указал на главный недостаток россиянина Егора Дёмина
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и эксперт по драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Закари Коэн в своём материале для известного баскетбольного ресурса RealGM высказался о 19-летнем российском баскетболисте Егоре Дёмине.

«Если Дёмин не сможет стабилизировать бросок, ему будет сложно реализовать весь свой потенциал. Его техника не вызывает серьёзных вопросов, но гарантии прогресса в этом компоненте нет. Обычно процент попадания со штрафных является хорошим индикатором будущей успешности на дуге, а в BYU он реализовывал лишь 69,5% штрафных.

По сути, нет никаких объективных факторов, которые бы однозначно указывали на то, что бросок обязательно придёт. Единственный плюс — у Дёмина ещё есть большой запас по физике: он довольно лёгкий и с набором мышечной массы, возможно, его броски станут стабильнее и легче», — сказано в статье.

Сейчас читают:
Чем занимается россиянин Егор Дёмин перед драфтом НБА?
Чем занимается россиянин Егор Дёмин перед драфтом НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android