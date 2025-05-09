«Будет сложно». Эксперт указал на главный недостаток россиянина Егора Дёмина

Североамериканский журналист и эксперт по драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Закари Коэн в своём материале для известного баскетбольного ресурса RealGM высказался о 19-летнем российском баскетболисте Егоре Дёмине.

«Если Дёмин не сможет стабилизировать бросок, ему будет сложно реализовать весь свой потенциал. Его техника не вызывает серьёзных вопросов, но гарантии прогресса в этом компоненте нет. Обычно процент попадания со штрафных является хорошим индикатором будущей успешности на дуге, а в BYU он реализовывал лишь 69,5% штрафных.

По сути, нет никаких объективных факторов, которые бы однозначно указывали на то, что бросок обязательно придёт. Единственный плюс — у Дёмина ещё есть большой запас по физике: он довольно лёгкий и с набором мышечной массы, возможно, его броски станут стабильнее и легче», — сказано в статье.