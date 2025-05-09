Итоги сезона-2024/2025 Единой лиги: МБА-МАИ — в специальном выпуске «Чемпионата»

«Чемпионат» подводит итоги сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ. Четвёртый материал серии — об МБА-МАИ, вновь остановившейся на стадии плей-ин.

Прошлым летом клуб потерял ряд лидеров, а единственным опытным новичком стал Андрей Зубков, который неожиданно стал лучшим игроком сезона у москвичей. Молодёжь не смогла сразу раскрыться, а короткая ротация сказалась в концовке: МБА-МАИ не хватило сил, чтобы повторить успех дебютного года.

Тем не менее продлены контракты с тренером Карасёвым и рядом лидеров, а капитан Воронов проведёт 24-й сезон. Подробнее — в материале «Чемпионата».