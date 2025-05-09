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Эксперт назвал легенду НБА, чьи навыки видны у Егора Дёмина

Эксперт назвал легенду НБА, чьи навыки видны у Егора Дёмина
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Североамериканский журналист и эксперт по драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Закари Коэн в своём материале для известного баскетбольного ресурса RealGM высоко оценил 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина, отметив даже некоторые сходства с легендарным Стивом Нэшем, членом Зала славы.

«Было бы жаль, если бы бросок так и не появился, ведь как плеймейкер Дёмин по-настоящему уникален. Его сложно назвать взрывным атлетом, но первый шаг у него весьма быстрый, что позволяет ему эффективно атаковать кольцо. Сейчас он пока не лучший завершатель — добавление силы здесь тоже поможет — но его видение площадки и умение отдавать передачи на ходу действительно заслуживают восхищения.

Дёмин способен одной рукой отдавать сложнейшие передачи, находить открытых партнёров на дуге или резких каттеров, которых никто не ждал. Он отлично чувствует пространство, умеет уводить защитников взглядом, прокрадываться под кольцо в стиле Стива Нэша и в целом создаёт моменты для себя и других самыми разными способами», — сказано в статье.

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