Стало известно, в каком случае «Милуоки» обменяет Янниса Адетокунбо

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» не планирует обменивать тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо в межсезонье. Как рассказал авторитетный американский инсайдер в The ALL NBA Podcast Марк Стейн, обмен может состояться лишь в том случае, если Яннис сам о нём попросит.

Напомним, «Милуоки» закончил борьбу в плей-офф нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации. В первом раунде «Бакс» встречались с «Индианой Пэйсерс» и проиграли в серии со счётом 1-4. Адетокунбо в пяти матчах плей-офф в среднем набирал 33 очка, совершал 15,4 подбора и отдавал 6,6 передачи.

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