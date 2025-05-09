Эксперт указал пример, позволяющий Дёмину рассчитывать на контракт $ 200 млн и выше в НБА

Североамериканский журналист и эксперт по драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Закари Коэн в своём материале на RealGM рассказал о преимуществах российского игрока Егора Дёмина перед конкурентами на предстоящем драфте НБА 2025 года.

По мнению Коэна, габариты Егора вкупе с дриблингом и видением площадки делают его привлекательным для многих команд Национальной баскетбольной ассоциации.

«Одна из тенденций нынешнего плей-офф НБА — возвращение значимости больших игроков и акцент на подборе в нападении. Возможно, это отразится и на драфте. Но скауты по-прежнему высоко ценят габаритных игроков с дриблингом — а таких, как Дёмин, крайне мало.

По данным Bart Torvik, с 2008 года лишь два новичка ростом 206 см или выше завершали сезон NCAA с передачами на уровне не ниже 30% — это Скотти Барнс и Егор Дёмин. Учитывая, что Барнс недавно подписал контракт на $ 224,9 млн на пять лет, такое сравнение явно в пользу Дёмина», — сказано в статье.

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