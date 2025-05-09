Стефен Карри сделал заявление о своей травме и сроках возвращения в строй

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал комментарий по поводу своей травмы. Игрок получил повреждение в первом матче второго раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (99:88). В начале второй четверти Стефену пришлось досрочно уйти с паркета. Позже у него была диагностирована травма подколенного сухожилия.

«Это что-то новое. Что касается возращения на площадку, то, исходя из того, что я узнал, этому должен предшествовать процесс заживления. И его нельзя ускорить. Так что через неделю нужно будет по-настоящему переосмысливать каждый день, чтобы понять, когда будет безопасно хотя бы просто думать об игре, не говоря уже о том, чтобы говорить о форсировании возвращения в строй», — сказал Карри во время общения с прессой.

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