Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри сделал заявление о своей травме и сроках возвращения в строй

Стефен Карри сделал заявление о своей травме и сроках возвращения в строй
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал комментарий по поводу своей травмы. Игрок получил повреждение в первом матче второго раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (99:88). В начале второй четверти Стефену пришлось досрочно уйти с паркета. Позже у него была диагностирована травма подколенного сухожилия.

«Это что-то новое. Что касается возращения на площадку, то, исходя из того, что я узнал, этому должен предшествовать процесс заживления. И его нельзя ускорить. Так что через неделю нужно будет по-настоящему переосмысливать каждый день, чтобы понять, когда будет безопасно хотя бы просто думать об игре, не говоря уже о том, чтобы говорить о форсировании возвращения в строй», — сказал Карри во время общения с прессой.

Материалы по теме
Ну кто бы сомневался? «Миннесота» устроила разнос «Голден Стэйт» без Стефена Карри
Ну кто бы сомневался? «Миннесота» устроила разнос «Голден Стэйт» без Стефена Карри

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android