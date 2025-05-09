Анастасия Косу сравнила уровень игры в женской НБА и России

Российская баскетболистка «Миннесоты Линкс» Анастасия Косу поделилась впечатлениями от участия в матче новой команды. Ранее спортсменка приняла участие во встрече с «Чикаго Скай» (69:74) в рамках предсезонной подготовки женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

– Многие игроки, впервые оказавшись здесь, отмечают, что скорость игры и уровень физической борьбы значительно выше. Как для тебя прошёл переход от выступлений в России и Евролиге к этому уровню?

— Да, в WNBA игра действительно быстрее и жёстче — больше физического контакта. Я почувствовала это уже в своём первом матче. Но думаю, что такой опыт пойдёт мне на пользу, поможет развить мои навыки и улучшить игру. Так что я воспринимаю это как позитивный шаг вперёд, – сказал Косу во время пресс-конференции.

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