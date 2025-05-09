Эксперт назвал главное условие для успеха Егора Дёмина в НБА

Североамериканский журналист и эксперт по драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Закари Коэн в своём материале на RealGM поделился мнением о требуемых условиях, которые позволят 19-летнему российскому игроку Егору Дёмину добиться успеха в НБА. Ранее спортсмен принял решение выставить свою кандидатуру на драфт североамериканской лиги 2025 года.

«Вполне возможно, что Дёмин станет одним из лучших атакующих игроков своего драфт-класса, особенно если попадёт в команду, где ему доверят роль основного созидателя. Даже в коллективе с сильной системой, где он будет вторым плеймейкером, его навыки будут востребованы. Главное для него — получать как можно больше времени с мячом и играть в окружении хороших снайперов. В этом случае следующая команда точно останется довольна», — сказано в материале эксперта.

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