«Мы помним, мы гордимся!» Единая лига поздравила фанатов с Днём Победы

Единая лига ВТБ поздравила болельщиков с Днём Победы. Соответствующий пост появился в социальных сетях турнира.

«С Днём Великой Победы! Великая Отечественная война осталась в памяти и истории каждой семьи в нашей стране. Мы помним всех, кто подарил нам мирное небо над головой, и благодарны героям за подвиг! В этому году отмечается 80-летняя годовщина! Мы помним, мы гордимся!» — говорится в сообщении Единой лиги.

Напомним, в настоящий момент в Единой лиге проходит стадия 1/2 финала. За право пробиться в финал турнира борются «Локомотив-Кубань» и «Зенит», а также УНИКС и ЦСКА. После двух матчей впереди в серии «Зенит» и ЦСКА. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

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