Чарльз Баркли высмеял травму Энтони Эдвардса во время матча плей-офф НБА

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд, а ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли прокомментировал эпизод с участием атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса во втором матче второго раунда плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (117:93).

Эдвардс в середине второй четверти подвернул голеностоп, после чего покинул паркет. Во второй половине игрок вернулся на площадку.

«Как с Полом Пирсом. Единственное, чего ему не хватало, это инвалидной коляски», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.

Напомним, Пирс после одного из столкновений в финале первого матча НБА 2008 года между «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» отправился в раздевалку в инвалидном кресле. Через несколько минут он вернулся на паркет, чем спровоцировал вопросы о степени столкновения.

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