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Чарльз Баркли высмеял травму Энтони Эдвардса во время матча плей-офф НБА

Чарльз Баркли высмеял травму Энтони Эдвардса во время матча плей-офф НБА
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд, а ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли прокомментировал эпизод с участием атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса во втором матче второго раунда плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (117:93).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
117 : 93
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Эдвардс - 20, Александер-Уолкер - 20, Макдэниелс - 16, Рид - 11, Дивинченцо - 9, Конли - 6, Гобер - 5, Шеннон - 2, Майнотт - 2, Миллер - 2, Инглс, Кларк, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 18, Батлер - 17, Хилд - 15, Джексон-Дэвис - 15, Подзиемски - 11, Грин - 9, Муди - 3, Нокс - 3, Ки - 2, Пэйтон II, Луни, Сантос, Пост, Карри, Спенсер

Эдвардс в середине второй четверти подвернул голеностоп, после чего покинул паркет. Во второй половине игрок вернулся на площадку.

«Как с Полом Пирсом. Единственное, чего ему не хватало, это инвалидной коляски», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.

Напомним, Пирс после одного из столкновений в финале первого матча НБА 2008 года между «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» отправился в раздевалку в инвалидном кресле. Через несколько минут он вернулся на паркет, чем спровоцировал вопросы о степени столкновения.

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