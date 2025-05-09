«Я ими восхищаюсь». Анастасия Косу назвала любимых баскетболисток WNBA своего детства

Российская баскетболистка «Миннесоты Линкс» Анастасия Косу высказалась о главном тренере команды Ребекке Брансон, а также назвала любимых баскетболисток женской НБА (WNBA) своего детства.

— Здорово работать с Ребеккой Брансон. Поэтому интересно узнать: тебе пришлось посмотреть видеозаписи её игр, чтобы узнать, кто тебя будет тренировать, или ты уже была знакома с её карьерой до приезда сюда?

— Да, конечно, я знала о ней. Она играла в Курске, когда я была ещё ребёнком, у меня даже есть с ней фотография. Я смотрела её игры и в России, и в WNBA. Для меня она действительно легенда.

— А кто был твоей любимой баскетболисткой WNBA в детстве?

— У меня есть несколько любимых игроков — наверное, Брианна Стюарт, Эйжа Уилсон, Нафиса Коллиер. Я ими восхищаюсь, — сказал Анастасия во время пресс-конференции.

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