В Испании отреагировали на рекорд «Зенита» в Единой лиге под руководством Паскуаля

Известное испанское спортивное издание Mundo Deportivo подготовило материал относительно своего соотечественника, главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля. На родине специалиста отметили его достижения в качестве наставника клуба из Санкт-Петербурга. Ранее «Зенит» продлил свою серию побед до 25 матчей в рамках одного сезона Единой лиги ВТБ, тем самым установив новый рекорд турнира.

«Хавьер Паскуаль продолжает добиваться успехов за пределами нашей страны. Тренер лучшего баскетбольного сезона в истории «Барселоны», кульминацией которого стал триумф в Евролиге 2010 года, добавил новую ступеньку в свой обширный послужной список, поспособствовав рекорду своей команды «Зенит» в Единой лиге ВТБ. Одержав победу во втором полуфинальном матче с «Локомотивом-Кубань», сине-бело-голубые не только сделали счёт 2-0 в серии, но и одержали 25 побед подряд в соревновании, тем самым превзошли предыдущую отметку в 24 победы, которая была у ЦСКА в 2023 году», — говорится в сообщении издания.

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