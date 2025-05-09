Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Испании отреагировали на рекорд «Зенита» в Единой лиге под руководством Паскуаля

В Испании отреагировали на рекорд «Зенита» в Единой лиге под руководством Паскуаля
Аудио-версия:
Комментарии

Известное испанское спортивное издание Mundo Deportivo подготовило материал относительно своего соотечественника, главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля. На родине специалиста отметили его достижения в качестве наставника клуба из Санкт-Петербурга. Ранее «Зенит» продлил свою серию побед до 25 матчей в рамках одного сезона Единой лиги ВТБ, тем самым установив новый рекорд турнира.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
07 мая 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
85 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Бэйкон - 20, Фрейзер - 14, Жбанов - 14, Карасёв - 9, Уайт - 8, Хантер - 8, Швед - 4, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Щербенев, Захаров, Рыжов
Локомотив-Кубань: Миллер - 22, Уэйли - 15, Кливленд - 13, Елатонцев - 9, Емченко - 8, Макколл - 7, Темиров - 2, Мартюк - 2, Квитковских - 2, Ведищев, Узинский, Дженкинс

«Хавьер Паскуаль продолжает добиваться успехов за пределами нашей страны. Тренер лучшего баскетбольного сезона в истории «Барселоны», кульминацией которого стал триумф в Евролиге 2010 года, добавил новую ступеньку в свой обширный послужной список, поспособствовав рекорду своей команды «Зенит» в Единой лиге ВТБ. Одержав победу во втором полуфинальном матче с «Локомотивом-Кубань», сине-бело-голубые не только сделали счёт 2-0 в серии, но и одержали 25 побед подряд в соревновании, тем самым превзошли предыдущую отметку в 24 победы, которая была у ЦСКА в 2023 году», — говорится в сообщении издания.

Материалы по теме
«Локо» был очень близок, но чемпион регулярки Единой лиги вошёл в историю!
«Локо» был очень близок, но чемпион регулярки Единой лиги вошёл в историю!

Ислам Махачев играет в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android