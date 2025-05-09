Фанаты устроили массовую потасовку в Бостоне после игры «Селтикс» – «Никс» в плей-офф НБА

Болельщики «Нью-Йорк Никс» были атакованы на улице Бостона после второго матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс». Чтобы предотвратить эскалацию конфликта, в дело пришлось вмешаться сотрудникам полиции.

Фанатов команды «Нью-Йорк Никс» атаковали на улице Бостона после матча НБА:

Напомним, второй матч завершился со счётом 91:90 в пользу «Нью-Йорка». Счёт в серии, которая будет продолжаться до четырёх побед, стал 2-0. Третья игра между командами состоится 10 мая в Нью-Йорке. Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.