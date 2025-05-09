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Эксперт назвал слабое место Дёмина и условие, при котором он сможет его преодолеть

Эксперт назвал слабое место Дёмина и условие, при котором он сможет его преодолеть
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Североамериканский журналист и эксперт по драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Закари Коэн поделился мнением о слабых сторонах российского игрока Егора Дёмина.

«Есть, однако, и обратная сторона: Дёмин пока заметно уступает в защите. В прошлом сезоне BYU испытывала серьёзные проблемы с обороной, и Дёмин не был тут исключением. Ему тяжело давались быстрые оппоненты, он проигрывал в силовой борьбе и нередко терял концентрацию без мяча. Тем не менее его подвижность и габариты позволяют надеяться, что с добавлением мышц, грамотным тренерским подходом и опытом он сможет стать хотя бы надёжным командным защитником», — говорится в статье Коэна на RealGM.

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