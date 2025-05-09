Сергей Кущенко назвал команду Единой лиги, которая может пропустить следующий сезон

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко дал комментарий по поводу ситуацией с «Самарой». В нынешнем сезоне Клуб испытывал ряд проблем с выплатами зарплаты сотрудникам и долгами перед различными организациями.

«Пока нет понимания, в каком составе лига начнёт следующий сезон. Заявки от клубов поданы, теперь их нужно перепроверять. Будем работать, поэтому ближе к финалу, наверное, будет более понятна ситуация в этом вопросе. Но заявок от новых команд мы не получали. «Минск» остаётся у нас в молодёжных проектах. Пока нет ощущения, что у них могут быть какие-то изменения. Но в целом мы ждём их, когда они будут готовы к нам вернуться.

«Самара»? Их заявка подана, но будем тоже всё перепроверять. Но подача заявки ещё не значит, что они будут в лиге. Есть вероятность, что они могут не попасть в следующий сезон», — приводит слова Кущенко Legalbet.

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