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Инсайдер раскрыл, намерены ли «Лейкерс» обменивать Ривза в ближайшее межсезонье

Инсайдер раскрыл, намерены ли «Лейкерс» обменивать Ривза в ближайшее межсезонье
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Обозреватель The Athletic Йован Буха рассказал, что команда НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» не планирует обменивать защитника Остина Ривза в ближайшее межсезонье.

«Думаю, вероятность того, что его обменяют, на самом деле невелика, по крайней мере, этим летом. Одна из вещей, о которых The Athletic сообщали на прошлой неделе, заключается в том, что «Лейкерс» не хотят обменивать Остина. Это то, что я постоянно слышу уже более трёх лет.

За последние несколько лет я неоднократно говорил об этом. «Лейкерс» высоко ценят Остина и ставят высокую планку в отношении его потенциального обмена», — сказал Буха на своём YouTube-канале.

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