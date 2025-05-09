Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«О чём вообще говорить?» Леброн высказался о 76-летнем Греге Поповиче

«О чём вообще говорить?» Леброн высказался о 76-летнем Греге Поповиче
,
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о 76-летнем специалисте Греге Поповиче. 2 мая стало известно, что он покинул пост главного тренера «Сан-Антонио Спёрс», но останется в команде в качестве президента по баскетбольным операциям. Осенью 2024 года Грег перенёс инсульт.

«О чём вообще можно говорить, если не начать с Попа и его вклада в баскетбол — и, конечно, в НБА, Сан-Антонио, Вест-Пойнт и все остальные места, где он оставил след? Наши пути с тренером Попом пересекались бессчётное количество раз. Мне выпала честь играть под его руководством на Олимпиаде-2004, не говоря уже о трёх финалах НБА, где мы сражались против него.

Что тут скажешь? Все самые громкие эпитеты в его адрес уже звучали — его заслуги не поддаются описанию. Но самое главное, что многие узнали, пообщавшись с ним лично, — насколько он, чёрт возьми, потрясающий человек. И именно в этом кроется секрет его величия как тренера: его гений — это отражение его личности», — сказал Леброн в подкасте Mind the Game.

Сейчас читают:
Он бы и СССР развалил, если б захотел. Но выбрал НБА и устроил там полную перезагрузку
Он бы и СССР развалил, если б захотел. Но выбрал НБА и устроил там полную перезагрузку

Попович забавно обыграл вступление в новую должность в «Спёрс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android