«О чём вообще говорить?» Леброн высказался о 76-летнем Греге Поповиче

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о 76-летнем специалисте Греге Поповиче. 2 мая стало известно, что он покинул пост главного тренера «Сан-Антонио Спёрс», но останется в команде в качестве президента по баскетбольным операциям. Осенью 2024 года Грег перенёс инсульт.

«О чём вообще можно говорить, если не начать с Попа и его вклада в баскетбол — и, конечно, в НБА, Сан-Антонио, Вест-Пойнт и все остальные места, где он оставил след? Наши пути с тренером Попом пересекались бессчётное количество раз. Мне выпала честь играть под его руководством на Олимпиаде-2004, не говоря уже о трёх финалах НБА, где мы сражались против него.

Что тут скажешь? Все самые громкие эпитеты в его адрес уже звучали — его заслуги не поддаются описанию. Но самое главное, что многие узнали, пообщавшись с ним лично, — насколько он, чёрт возьми, потрясающий человек. И именно в этом кроется секрет его величия как тренера: его гений — это отражение его личности», — сказал Леброн в подкасте Mind the Game.

Попович забавно обыграл вступление в новую должность в «Спёрс»: