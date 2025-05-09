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Гомельский предположил, кто может повлиять на решение Паскуаля остаться в «Зените»

Гомельский предположил, кто может повлиять на решение Паскуаля остаться в «Зените»
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Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля. У Гомельского поинтересовались, что может повлиять на решение испанского специалиста остаться к команде из Санкт-Петербурга или принять предложение другого клуба.

«Я думаю, что гораздо бóльшим влиянием на принятие решения — оставаться с «Зенитом» или принять предложение от другой команды — будет его семья.

Вряд ли предложение из Европы будет выше по зарплате, чем то, что может предложить «Зенит». А значит, дополнительные факторы: образование детей, удобства инфраструктуры и так далее», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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