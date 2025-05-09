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Пирс сдержал обещание и 8 часов шёл в халате до работы после второго поражения «Бостона»

Пирс сдержал обещание и 8 часов шёл в халате до работы после второго поражения «Бостона»
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс сдержал обещание и после второго подряд поражения «Кельтов» в серии 1/4 плей-офф НБА в матче с «Нью-Йорк Никс» он восемь часов шёл в халате от своего дома до студии Fox Sports, в которой работает.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
90 : 91
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 20, Уайт - 20, Тейтум - 13, Холидэй - 10, Притчард - 9, Порзингис - 8, Корнет - 6, Хорфорд - 4, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Нью-Йорк Никс: Харт - 23, Таунс - 21, Брансон - 17, Бриджес - 14, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Ануноби - 5, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Пэйн, Шамет, Хукпорти

Отметим, что во время пути Пирс даже встретил своего бывшего одноклубника Кевина Гарнетта, который проехал мимо него на своём джипе. В результате Пол в ходе данной импровизированной прогулки сделал 33 645 шагов.

Фото: Из личного архива Пирса

Фото: Из личного архива Пирса

Второй матч между «Бостоном» и «Нью-Йорком» состоялся 8 мая. Игра завершилась со счётом 91:90 в пользу клуба из Нью-Йорка.

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