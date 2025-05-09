Пирс сдержал обещание и 8 часов шёл в халате до работы после второго поражения «Бостона»

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс сдержал обещание и после второго подряд поражения «Кельтов» в серии 1/4 плей-офф НБА в матче с «Нью-Йорк Никс» он восемь часов шёл в халате от своего дома до студии Fox Sports, в которой работает.

Отметим, что во время пути Пирс даже встретил своего бывшего одноклубника Кевина Гарнетта, который проехал мимо него на своём джипе. В результате Пол в ходе данной импровизированной прогулки сделал 33 645 шагов.

Фото: Из личного архива Пирса

Фото: Из личного архива Пирса

Второй матч между «Бостоном» и «Нью-Йорком» состоялся 8 мая. Игра завершилась со счётом 91:90 в пользу клуба из Нью-Йорка.