Бэйлесс: «Тимбервулвз» наглядно показали, что Дончич — слабое звено в защите

Популярный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс высказался по поводу пребывания разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича в составе калифорнийского клуба.

«Тимбервулвз» наглядно показали, что Лука — слабое звено в защите. Конечно, можно поспорить, что он один из лучших в НБА по защите у кольца, изменению бросков и блок-шотам — разве что кроме Вембаньямы. Однако за пять игр с «волками» по показателю defensive win-shares Лука оказался на 205-м месте из 209 игроков в плей-офф.

Нико [Харрисон] также отметил, что Лука злоупотребляет трёхочковыми — 10 бросков за игру при карьерной реализации 35%. Это в итоге аукнулось «Маверикс», несмотря на его удачную серию против «Миннесоты» в финале Западной конференции в прошлом году, которая вывела команду в финал НБА против «Бостона», — заявил Бэйлесс в рамках собственного подкаста.