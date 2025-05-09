Бэйлесс — о Дончиче: в какой-то момент начинаешь думать: «Да что ты вообще делаешь?»

Популярный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс отреагировал на частые жалобы разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича в сторону судей во время матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Играть с Лукой становится сложно, когда в команде есть ещё и Леброн с 27% использования владений. Главной жертвой такого расклада стал Остин Ривз — особенно заметно на фоне его успехов в регулярном сезоне. Хм, что ж, факт.

Но главное — Нико [Харрисон] и компания просто устали наблюдать, как Лука Дончич возмущается после каждого свистка или его отсутствия. Всё это — с улыбкой. Да, все обожают его улыбку… но в какой-то момент начинаешь думать: «Да что ты вообще делаешь?» Со временем он настраивает против себя даже судей — они просто выматываются от его претензий.

«Ты это пропустил? Ты видел?» — он уверен, что на нём фолят на каждом владении. А если свистка нет, Лука начинает буквально терроризировать арбитров, при этом всё так же улыбаясь», — заявил Бэйлесс во время собственного подкаста.