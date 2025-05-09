«Поворотные моменты для европейского баскетбола». Менеджер «Фенербахче» — о НБА и Евролиге

40-летний бывший баскетболист, а ныне генеральный менеджер клуба «Фенербахче» Дерья Янньер высказался о будущем развитии Евролиги и прокомментировал слухи о переговорах с руководством НБА.

— Что вы думаете о возможности увеличения количества команд и распространения турнира на другие регионы в рамках роста Евролиги?

— Мы переживаем некоторые поворотные моменты для развития европейского баскетбола, и это тема, которая, очевидно, оценивается нашими руководителями с самых разных точек зрения. Я уверен, что они найдут оптимальные решения.

— В нескольких сообщениях вы упоминались как одна из главных целей НБА, а ФИБА планирует запустить новое соревнование в Европе. Некоторые даже предположили, что вы уже ведёте с ними переговоры…

— Позвольте мне прояснить это раз и навсегда. «Фенербахче» не обсуждал это ни с НБА, ни с ФИБА по отдельности. Мы испытываем глубокую приверженность и уважение к нашим коллегам по Евролиге, с которыми мы вместе очень усердно работали, чтобы создать конкуренцию, которая у нас есть сегодня. Если кто-то хочет сотрудничать с нами, мы внимательно слушаем, но это должно произойти в ходе переговоров с руководством лиги, — приводит слова Янньера издание Eurohoops.

Турецкий клуб является серебряным призёром регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2024/2025. В полуфинале «Фенербахче» встретится с «Панатинаикосом».