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Скип Бэйлесс назвал условие, при котором «Даллас» имел бы шанс выйти в финал плей-офф НБА

Скип Бэйлесс назвал условие, при котором «Даллас» имел бы шанс выйти в финал плей-офф НБА
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Популярный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс считает, что если бы у Кайри Ирвинга, разыгрывающего «Даллас Маверикс», не было серьёзной травмы, у техасского клуба были бы высокие шансы пробиться в финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Подводя итог, могу сказать одно: «Лейкерс» невероятно повезло, что Кайри [Ирвинг] порвал крестообразные связки и пропустил концовку сезона вместе с плей-офф.

Потому что если бы Кайри остался здоровым вместе с Энтони Дэвисом, который как раз восстановился, — эти «Маверикс» всё ещё играли бы сейчас и были бы серьёзными претендентами на выход [в финал] из Западной конференции», — заявил Бэйлесс в рамках собственного подкаста.

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