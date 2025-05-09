Инсайдер раскрыл, на что «Майами» не согласен ради обмена Кевина Дюранта

Руководство «Майами Хит» может начать переговоры с «Финикс Санз» о возможном переходе лёгкого форварда Кевина Дюранта, сообщает Miami Herald. При этом, по данным издания, клуб из Флориды не намерен отдавать все свои пики первого раунда драфта даже за такого звёздного игрока.

Напомним, «Финикс» не смог пробиться в плей-офф НБА по итогам регулярного сезона. Что касается 36-летнего Дюранта, то в этом сезоне он демонстрировал высокую результативность: в среднем 26,6 очка, 6 подборов и 4,2 передачи за игру при 36,5 минуты на паркете (62 матча).

Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса: