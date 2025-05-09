Стивен Эй Смит — о словах Грина: мы, чернокожие мужчины, тоже имеем право злиться

Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит отреагировал на недавнее резонансное заявление тяжёлого форварда и одного из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

Напомним, Грин прокомментировал навязываемый ему образ «злого афроамериканца», отвергнув этот стереотип: «Я не «злой чернокожий» — я успешный, образованный человек… Я мастер своего дела… Но этот навязчивый образ «разгневанного афроамериканца», который мне навязывают, просто абсурден. Меня это утомляет. Это смехотворно»

«В этом мире есть разгневанные белые мужчины, есть разгневанные латиноамериканцы. И мы, чернокожие мужчины, тоже имеем право злиться — имеем право на гнев, когда для этого есть причины», — сказал, в свою очередь, Смит в рамках передачи First Take.