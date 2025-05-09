Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стивен Эй Смит — о словах Грина: мы, чернокожие мужчины, тоже имеем право злиться

Стивен Эй Смит — о словах Грина: мы, чернокожие мужчины, тоже имеем право злиться
Аудио-версия:
Комментарии

Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит отреагировал на недавнее резонансное заявление тяжёлого форварда и одного из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

Напомним, Грин прокомментировал навязываемый ему образ «злого афроамериканца», отвергнув этот стереотип: «Я не «злой чернокожий» — я успешный, образованный человек… Я мастер своего дела… Но этот навязчивый образ «разгневанного афроамериканца», который мне навязывают, просто абсурден. Меня это утомляет. Это смехотворно»

«В этом мире есть разгневанные белые мужчины, есть разгневанные латиноамериканцы. И мы, чернокожие мужчины, тоже имеем право злиться — имеем право на гнев, когда для этого есть причины», — сказал, в свою очередь, Смит в рамках передачи First Take.

Сейчас читают:
Дрэймонд Грин: я не «злой чернокожий» — я успешный, образованный человек
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android