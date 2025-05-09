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Названы команды, которые смогли отыграться с 0-2 в плей-офф НБА

Названы команды, которые смогли отыграться с 0-2 в плей-офф НБА
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Команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» и «Кливленд Кавальерс» могут войти в историю организации, как клубы, которые проиграли первые две домашних игры в рамках плей-офф, но потом смогли перехватить инициативу и выйти победителем в серии из семи матчей. На это обратил внимание аккаунт Crazy Stats в X (ранее Twitter).

Отметим, что подобное в истории НБА удавалось сделать лишь пяти командам: «Лейкерс» в серии с «Рокетс» (1969 год, 1/4), «Рокетс» — с «Санз» (1994 год, 1/4), «Маверикс» — с «Рокетс» (2005 год, 1/8), «Бостон» — с «Чикаго» (2017 год, 1/8), «Клипперс» — с «Далласом» (2021 год, 1/8).

Следующий матч «кельтов» с «Нью-Йорк Никс» состоится завтра, 10 мая. Коллектив из Кливленда также 10 мая встретится с «Индианой Пэйсерс».

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