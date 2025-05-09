«Локомотив-Кубань» подаст жалобу на работу судей по итогам второго матча с «Зенитом»

По информации «Чемпионата», баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 10 мая подаст жалобу в просмотровую комиссию Единой лиги ВТБ. Краснодарцы требуют дать оценку работе судей по ходу второго матча полуфинальной серии с «Зенитом».

Тот матч «Зенит» выиграл со счётом 85:80, впервые поведя в счёте за четыре минуты до конца. У «Локо» за пять фолов были удалены Таджер Макколл и Дмитрий Узинский. Арбитрами той встречи были Евгений Островский, Сергей Беляков, Андрей Шарапа.

Счёт в этой серии до четырёх побед — 2-0 в пользу «Зенита». Третий матч состоится в Краснодаре 11 мая, начало — в 14:00 по московскому времени.