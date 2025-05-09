«Локомотив-Кубань» подаст жалобу на работу судей по итогам второго матча с «Зенитом»
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По информации «Чемпионата», баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 10 мая подаст жалобу в просмотровую комиссию Единой лиги ВТБ. Краснодарцы требуют дать оценку работе судей по ходу второго матча полуфинальной серии с «Зенитом».
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
07 мая 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
85 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Бэйкон - 20, Фрейзер - 14, Жбанов - 14, Карасёв - 9, Уайт - 8, Хантер - 8, Швед - 4, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Щербенев, Захаров, Рыжов
Локомотив-Кубань: Миллер - 22, Уэйли - 15, Кливленд - 13, Елатонцев - 9, Емченко - 8, Макколл - 7, Темиров - 2, Мартюк - 2, Квитковских - 2, Ведищев, Узинский, Дженкинс
Тот матч «Зенит» выиграл со счётом 85:80, впервые поведя в счёте за четыре минуты до конца. У «Локо» за пять фолов были удалены Таджер Макколл и Дмитрий Узинский. Арбитрами той встречи были Евгений Островский, Сергей Беляков, Андрей Шарапа.
Счёт в этой серии до четырёх побед — 2-0 в пользу «Зенита». Третий матч состоится в Краснодаре 11 мая, начало — в 14:00 по московскому времени.
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