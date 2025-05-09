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«Вряд ли это произойдёт». Чемпион НБА предостерёг «Голден Стэйт» после травмы Карри

«Вряд ли это произойдёт». Чемпион НБА предостерёг «Голден Стэйт» после травмы Карри
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37-летний американский баскетболист и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэнни Грин высказался о шансах команды «Голден Стэйт Уорриорз» во втором раунде плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (счёт в серии 1-1) после травмы лидера калифорнийцев и четырёхкратного обладателя титула Стефена Карри.

«Они не могут просто взять и ускорить восстановление от травмы. Увы, без Стефа у них [«Уорриорз»] мало шансов. Каждый игрок — от Пэта Спенсера до Жонатана Куминги — должен проявить себя. Но, как бы ни хотелось верить, вряд ли это произойдёт», — приводит слова Дэнни издание Clutch Points.

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