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Бэйлесс: Дрэймонд заявляет, что против него существует какой-то заговор? Да бросьте

Бэйлесс: Дрэймонд заявляет, что против него существует какой-то заговор? Да бросьте
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Популярный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал нашумевшее заявление тяжёлого форварда и одного из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина. Напомним, Грин прокомментировал навязываемый ему образ «злого афроамериканца», отвергнув этот стереотип.

«Дрэймонд Грин — настоящий мастер грязных приёмов, бесспорно, самый нечестный игрок в истории НБА, который сам провоцирует скандалы практически в каждом матче… И теперь он заявляет, что это против него существует какой-то заговор? Да бросьте», — написал Бэйлесс на своей страничке в социальной сети.

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