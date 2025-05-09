Дрэймонд Грин поругался с фанатом, который оскорбил его на почве расизма

35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», поругался с одним из фанатов во время второго матча полуфинала Западной конференции сезона-2024/2025 с «Миннесотой Тимбервулвз» (93:117).

Поклонница, которая выложила видеоролик в социальные сети, отметила, что один из фанатов оскорбил четырёхкратного чемпиона на почве расизма, отметив цвет кожи форварда «Уорриорз» и назвав «обезьяной». Дрэймонд Грин в момент конфликта находился за пределами площадки перед подтрибунным коридором, занимаясь на велотренажёре.