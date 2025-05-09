Дрэймонд Грин поругался с фанатом, который оскорбил его на почве расизма
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35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», поругался с одним из фанатов во время второго матча полуфинала Западной конференции сезона-2024/2025 с «Миннесотой Тимбервулвз» (93:117).
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
117 : 93
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Эдвардс - 20, Александер-Уолкер - 20, Макдэниелс - 16, Рид - 11, Дивинченцо - 9, Конли - 6, Гобер - 5, Шеннон - 2, Майнотт - 2, Миллер - 2, Инглс, Кларк, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 18, Батлер - 17, Хилд - 15, Джексон-Дэвис - 15, Подзиемски - 11, Грин - 9, Муди - 3, Нокс - 3, Ки - 2, Пэйтон II, Луни, Сантос, Пост, Карри, Спенсер
Поклонница, которая выложила видеоролик в социальные сети, отметила, что один из фанатов оскорбил четырёхкратного чемпиона на почве расизма, отметив цвет кожи форварда «Уорриорз» и назвав «обезьяной». Дрэймонд Грин в момент конфликта находился за пределами площадки перед подтрибунным коридором, занимаясь на велотренажёре.
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