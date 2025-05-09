Обозреватель: даже если «Бостон» сотворит три-пит, Тейтум никогда не станет лучшим в НБА

Спортивный обозреватель шоу First Things First на FOX Sports 1 Ник Райт не считает, что чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер и лёгкий форвард «Бостон Селтикс» американец Джейсон Тейтум станет когда-либо единогласно признанным лучшим игроком организации.

«Мне плевать, даже если «Бостон» за следующие три года трижды станет чемпионом лиги, Джейсон Тейтум никогда не станет лучшим игроком организации», — сказал Райт в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, «Бостон» в данный момент играет с «Нью-Йорк Никс» в рамках серии 1/4 плей-офф НБА. На данный момент команды провели две встречи, каждая из которых завершилась победой «Нью-Йорка».