Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА Тейтум стал лицом рекламной кампании нового фильма про Супермена

Чемпион НБА Тейтум стал лицом рекламной кампании нового фильма про Супермена
Комментарии

27-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард «Бостон Селтикс» американец Джейсон Тейтум стал лицом рекламной кампании нового фильма про Супермена.

Мировая премьера новой картины про Супермена состоится 11 июля. Режиссёром ленты выступил именитый постановщик Джеймс Ганн, который до этого работал над трилогией «Стражи галактики» и ремейком фильма «Отряд Самоубийц». Роль персонажа Супермена исполнил американский актёр Дэвид Коренсвет.

В «Супермене» будет рассказана каноничная история становления персонажа в амплуа супергероя. Детали сюжета пока не раскрываются.

Материалы по теме
Тейтум — главный недолюбленный игрок НБА. Потому что он не вписывается в ваши шаблоны
Тейтум — главный недолюбленный игрок НБА. Потому что он не вписывается в ваши шаблоны
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android