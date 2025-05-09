Чемпион НБА Тейтум стал лицом рекламной кампании нового фильма про Супермена

27-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард «Бостон Селтикс» американец Джейсон Тейтум стал лицом рекламной кампании нового фильма про Супермена.

Мировая премьера новой картины про Супермена состоится 11 июля. Режиссёром ленты выступил именитый постановщик Джеймс Ганн, который до этого работал над трилогией «Стражи галактики» и ремейком фильма «Отряд Самоубийц». Роль персонажа Супермена исполнил американский актёр Дэвид Коренсвет.

В «Супермене» будет рассказана каноничная история становления персонажа в амплуа супергероя. Детали сюжета пока не раскрываются.