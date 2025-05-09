«Избегает последствий». Инсайдер раскрыл, кто в НБА считается тем, кому всё прощается
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Известный инсайдер и эксперт Брайан Уиндхорст заявил, что в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) растёт недовольство поведением 35-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона североамериканской лиги Дрэймонда Грина, выступающего за команду «Голден Стэйт Уорриорз».
«Во всей лиге распространено недовольство тем, что Дрэймонд [Грин] избегает серьёзных последствий после откровенно грубых нарушений и технических фолов… Многие считают, что ему слишком многое сходит с рук. Это не мои слова — так говорят люди вокруг», — заявил Уиндхорст в рамках передачи First Take.
Во время второго матча второго раунда с «Миннесотой Тимбервулвлз» Грин вступил в конфликт с фанатом, оскорбившим его на почве расизма (93:117).
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
117 : 93
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Эдвардс - 20, Александер-Уолкер - 20, Макдэниелс - 16, Рид - 11, Дивинченцо - 9, Конли - 6, Гобер - 5, Шеннон - 2, Майнотт - 2, Миллер - 2, Инглс, Кларк, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 18, Батлер - 17, Хилд - 15, Джексон-Дэвис - 15, Подзиемски - 11, Грин - 9, Муди - 3, Нокс - 3, Ки - 2, Пэйтон II, Луни, Сантос, Пост, Карри, Спенсер
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