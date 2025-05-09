«Избегает последствий». Инсайдер раскрыл, кто в НБА считается тем, кому всё прощается

Известный инсайдер и эксперт Брайан Уиндхорст заявил, что в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) растёт недовольство поведением 35-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона североамериканской лиги Дрэймонда Грина, выступающего за команду «Голден Стэйт Уорриорз».

«Во всей лиге распространено недовольство тем, что Дрэймонд [Грин] избегает серьёзных последствий после откровенно грубых нарушений и технических фолов… Многие считают, что ему слишком многое сходит с рук. Это не мои слова — так говорят люди вокруг», — заявил Уиндхорст в рамках передачи First Take.

Во время второго матча второго раунда с «Миннесотой Тимбервулвлз» Грин вступил в конфликт с фанатом, оскорбившим его на почве расизма (93:117).