«Переломный момент». Легионер ЦСКА Жан-Шарль рассказал, что знает о Великой Отечественной

31-летний французский баскетболист Ливио Жан-Шарль, выступающий на позиции центрового за московский ЦСКА в Единой лиге ВТБ, рассказал, что знает о Великой Отечественной войне.

— Со школьных времён я запомнил Сталинградскую битву. Это закончилось крупным поражением немецкой армии. Если я правильно помню, то зимой они особенно пострадали из-за холода. Им позволили войти, но они попали под окружение. Я даже помню название операции — «Уран». Запомнил это из-за колец вокруг планеты. В общем, их окружили, загнали в ловушку и разбили армию. Это стало переломным моментом к более агрессивному наступлению на Германию…

— Откуда ты столько знаешь?

— Потому что это то, что мы учили в школе! — сказал Жан-Шарль в видеоролике команды.